Corona-Krise : Warum Ingenieuren im Land Insolvenzen drohen

Winterspelt/Mainz Geht es darum, Straßen, Kitas, Brücken und kleine Bushaltestellen zu bauen, braucht es Pläne von Ingenieuren. Doch viele von ihnen bangen in der Corona-Krise um die Existenz. Horst Lenz, der in Winterspelt (Eifelkreis Bitburg-Prüm) arbeitet, ist Präsident der rheinland-pfälzischen Ingenieurkammer.

Nun bittet er das Land um Hilfe.Der Eifeler fordert Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) auf, den Ingenieuren unter die Arme zu greifen. Lenz wünscht sich vom Land, die Schwelle zu erhöhen, ab welcher Summe Planungsleistungen an Ingenieure direkt vergeben werden können, ohne in ein kompliziertes Ausschreibungsverfahren zu gehen, dass „dass dann zwei Monate lang dauern kann und noch mehr Zeit ins Land streichen lässt“, kritisiert Lenz. Bei zu erstellenden Plänen von Ingenieuren liege besagte Schwelle für Direktvergaben bei 25 000 Euro. Lenz fordert, sie auf 100 000 Euro zu erhöhen, damit kleine Ingenieurbüros schneller an Aufträge kommen und diese bearbeiten können.