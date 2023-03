Wenn Zivilcourage teuer wird Angriff auf Busfahrer: Rentner hilft – und bleibt auf Anwaltskosten sitzen

Zivilcourage kann teuer werden. Das muss Rentner Dieter L. aus Schiffweiler am 1. September 2022 erfahren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mit seiner Frau Monika will er nach Saarbrücken fahren, um zu shoppen. Zur Anreise nutzen sie einen Park&Ride-Parkplatz in Jägersfreude, steigen dort in einen Linienbus Richtung Innenstadt.