Lage in der Region : Der Wohnungsmarkt in Trier ist „leergefegt“ – Was jeder mit Bleibe jetzt bedenken sollte

Im angespannten Wohnungsmarkt finden auch in der Region Trier nicht mehr alle Suchenden die passende Wohnung. Allgemein stellen Mieterverein und Immobilienportale einen Anstieg der Preise fest. Foto: dpa/Paul Zinken

Trier Auf Mieter werden härtere Zeiten zukommen: Weil die Bauzinsen steigen, die Inflation hoch ist und weniger neuer Wohnraum entsteht, wird die Lage am Immobilienmarkt immer enger. Das spielt vor allem für diejenigen eine Rolle, die überlegen, umzuziehen.

Wer derzeit warm in seiner Wohnung sitzt, kann sich glücklich schätzen. Denn unabhängig von Inflation, Energieversorgung und Wohnungsmarktlage ist es immerhin ein trockenes Heim, über das nicht jeder verfügt. „Wir stellen derzeit einen gravierenden Anstieg von Menschen fest, die beim Wohnungswechsel keine Mietwohnung mehr finden. Da gibt es definitiv eine Steigerung“, sagt Anita Merten-Traut, Geschäftsführerin des Mietervereins Trier. Denn der Wohnungsmarkt sei in Trier derzeit „leergefegt“. „Es gibt ein Bestandsproblem und wir schaffen es nicht ausreichend Wohnraum zu finden“, sagt sie.

Wer eine Wohnung hat, sollte sie derzeit behalten

Der Tipp der Juristin daher: „Wer derzeit eine Wohnung hat, sollte sich gut überlegen, ob er eine neue Wohnung suchen möchte. Denn das wird zum Problem und in jedem Fall teurer als bislang.“ Denn weil die Kreditzinsen steigen und sich die Baukosten somit weiter erhöhen, können sich viele Menschen Wohneigentum nicht mehr leisten. Und das, obwohl Deutschland innerhalb der EU bereits das Land mit der geringsten Wohneigentumsquote ist.

Diesen Trend bestätigen auch die Zahlen des Onlineportals Immowelt.de, das für die Stadt Trier und die Landkreise die Mietsteigerungsraten seit 2020 aufgelistet hat: plus zwölf bis plus 25 Prozent in zwei Jahren – ein Anstieg, der laut dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) auf Nachholeffekte auf dem Land zurückzuführen ist. Die Steigerungsrate in der Stadt Trier mit plus 5,7 Prozent liegt in etwa auf Bundesniveau.

Die mittleren Angebotsmieten von Bestandswohnungen in den Landkreisen und der Stadt Trier basieren auf den auf immowelt.de inserierten Angeboten. Diese geben zwar keine vollständige und absolute Übersicht ab, wohl aber einen Trend, der in eine entscheidende Richtung zeigt. Die Preise geben den Mittelwert der Angebote in den Jahren 2020, 2021 und 2022 im Bestand ohne Neubau, von 40 bis 120 Quadratmetern wider. Bei den Mietpreisen handelt es sich um Nettokaltmieten bei Neuvermietung. Foto: Typoserv

Was hier besonders auffällt: Immer mehr neue Mietverträge werden an die Verbraucherpreise gekoppelt. Laut dem Deutschen Mieterbund ist es inzwischen jeder dritte. „Dieser Sachverhalt nimmt an Fahrt auf“, bestätigt auch Anita Merten-Traut für die Region Trier. Demnach können Vermieter die Miete – angepasst an die allgemeine Inflation – anheben. „War das in Zeiten geringer Inflation immer eine überschaubare und maßvolle Lösung, stellen wir seit dem Sommer 2022 Steigerungsraten von bis zu zwölf Prozent fest. Das hatten wir noch nie“, sagt die Juristin.

Dabei haben Mieterinnen und Mieter mit Index-Miet-Verträgen wenig Chancen. „Verträge sind Verträge“, sagt Expertin Merten-Traut, auch wenn die Kosten für eine Wohnung „nicht per se“ um die Inflationsrate steigen. Jedoch habe der Vermieter das gesetzliche Recht zur Mieterhöhung, ein Verhandeln sei zwar möglich, aber wenig erfolgversprechend.

Dabei macht sie gar nicht erst Fronten zwischen Mietern und Vermietern auf: „Viele Vermieter sagen ja auch, dass sie auf dem Teppich bleiben wollen, ihre Mieten nicht erhöhen, weil sie ihre Wohnung auf dem Markt loswerden möchten.“

Deshalb kann Ralf Glandien, Vorsitzender von Haus und Grund Trier mit rund 4000 Mitgliedern, „keine Zunahme von Erhöhungsverlangen feststellen“, sagt er. „Was nützt dem Vermieter eine erhöhte Miete, wenn sein Mieter nicht mehr leistungsfähig ist. Da erleben wir bei uns in der Praxis sehr viel Vernunft.“ Denn viele Mieter seien bereits mit Energiekosten und sonstigen gestiegenen Lebenshaltungskosten stark belastet.

In Trier können die Mieten nicht astronomisch angehoben werden

Ohnehin seien in der Region Trier Mietsteigerungen nicht nach „Mondpreisen“ möglich: „Für die Stadt Trier gibt es den Mietpreisspiegel, an dem sich Vermieter orientieren müssen“, sagt der Jurist. Und im Umland seien Vermieter durch Mietwertgutachten gesetzlich beschränkt, so dass Mietverträge oft gar nicht mit Erhöhungsklauseln versehen seien

Auch sieht er „keinen generellen Wohnungsmangel, wohl aber in bestimmten Qualitäten und Preisen. Wer den gut erhaltenen Altbau zentral und ruhig gelegen mit Balkon nach hinten möchte, der wird es schwer haben“, weiß der Fachanwalt für Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht. Da gehe es auch um persönliche Ansprüche. Allerdings gesteht er einen Mangel an „ordentlichem sozial gefördertem Wohnungsbau. Doch für Investoren ist der Immobilienbau derzeit aufgrund der gestiegenen Kosten und der unsicheren Zeitdauer kaum zu kalkulieren“, weiß Glandien.