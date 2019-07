Klimaprotest : Klimaprotest: Trumpfigur geht in Metz baden

Metz In diesem Sommer lässt die Stadt Metz einen überdimensionalen Trump-Kopf in der Mosel schwimmen.

Der französische Künstler ist bekannt für seine riesigen Installationen. In diesem Jahr hat er den US Präsidenten gewählt. Das Wasser reicht Donald Trump bis zu den Wangen. Dennoch ragt seine Hand mit dem OK-Zeichen aus dem Wasser und scheint wie so oft zu sagen: "Everything is fine".