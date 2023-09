Ausbildung Warum Eltern als Karrierecoach wichtig sind

Eltern haben nach wie vor eine wichtige Aufgabe, wenn es um die Berufswahl ihrer Kinder geht. Was Väter und Mütter beachten sollten und wie sie und ihre Kinder Unterstützung bei der kommenden Ausbildungsmesse am 6. Oktober in Trier bekommen.

27.09.2023, 15:13 Uhr

Eltern sollten ihren Kindern offen Feedback über Stärken und Schwächen geben. Die Entscheidung zur Berufswahl treffen die jungen Leute selbst. Foto: dpa Foto: picture alliance / dpa-tmn/Christin Klose

„Wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach.“ Was der Ende des 19. Jahrhunderts geborene deutsche Komiker Karl Valentin so lapidar dahin gesagt hat, trifft auch heute noch auf die Berufs- und Arbeitswelt zu. „Trotz des großen Einflusses des Freundeskreises und von Influencern in den sozialen Netzwerken schauen viele Jugendlichen beim Thema Berufswahl unverändert zu ihren Eltern“, weiß Sven Kronewirth, Berufsbildungsreferent der Handwerkskammer (HWK) Trier.