Ausbildung : Hier gibt’s den Durchblick bei der Berufswahl

Groß ist das Interesse zum direkten Austausch zwischen Betrieb und jungen Leuten seit jeher bei der Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ wie hier im Oktober 2017 im IHK-Tagungszentrum Trier. Foto: TV/Heribert Waschbüsch

Trier Zwei Drittel der Jugendlichen finden ihre Berufsvorbereitung einer neuen Studie zufolge unzureichend. Das muss nicht sein, wie die Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ seit inzwischen zehn Jahren beweist. Wer den Durchblick bekommen will, sollte sich deshalb den 7. Oktober als Termin vormerken.

Mehr als die Hälfte aller Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren fühlt sich einer neuen Studie des Instituts iconkids & youth für die Bertelsmann Stiftung zufolge mit dem Informationsangebot zur Berufswahl überfordert. Zwei Drittel der 1666 Befragten sehen ihre Berufsvorbereitung als unzureichend an. Die Stiftung fordert deshalb nach zwei Jahren Pandemie wieder mehr Praktika und Betriebskontakte. Wie gut, dass das regionale Ausbildungsnetzwerk aus Arbeitsagentur, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer sowie dem Trierischen Volksfreund bereits seit nunmehr zehn Jahren die Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ anbietet!

Tausende Jugendliche haben seit der ersten Messe im Oktober 2012 Kontakte zu Betrieben knüpfen, Praktika vereinbaren und Lehrverträge unterschreiben können. Umgekehrt haben die heimischen Unternehmen vom direkten Gespräch mit den jungen Leuten profitiert und die potenziellen Fachkräfte von morgen aussuchen können.

„Wir haben während der Coronapandemie deutlich vor Augen geführt bekommen, wie wichtig die persönliche Berufsberatung für den Berufswahlprozess von Schülerinnen und Schülern ist. Wir befinden uns hier in einer nachholenden Phase“, hält Isabell Juchem, Sprecherin der Arbeitsagentur Trier, fest. Denn noch immer sind 2.158 Lehrstellen in der Region Trier zum aktuellen Zeitpunkt unbesetzt, 422 Angebote mehr als zum gleichen Zeitpunkt in 2021. Umgekehrt hatten die Betriebe 4.061 Ausbildungsstellen gemeldet, elf Prozent mehr als im Vorjahr. „Die Ausbildungsmesse ,Dein Tag, deine Chance – Ausbildung Jetzt!‘ ist ein wichtiger Baustein im Berufsorientierungsprozess. Das Zusammenkommen von Jugendlichen mit Ausbildungsbetrieben und der Berufsberatung ist extrem wichtig, um einen praxisorientierten Blick auf die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Region zu werfen“, sagt die Expertin.

Allein in den regionalen Handwerksbetrieben gibt es derzeit noch 565 offene Lehrstellen und bereits 166 für 2023. „Die Gesellschaft braucht das Handwerk mehr denn je, um die anstehenden Herausforderungen rund um Energie, Klima und Digitalisierung meistern zu können“, sagt Sven Kronewirth, Referatsleiter Projekte bei der Handwerkskammer Trier.

Zwar gebe es inzwischen auch online viele Möglichkeiten der Berufsorientierung, das „ersetzt aber nicht die Möglichkeit, erfahrenen Experten vor Ort Fragen zu stellen oder wichtige Fragen gestellt zu bekommen, an die man im Internet nicht gedacht hätte. Die erfahrenen Berater auf der Messe helfen gerne bei Unsicherheiten oder unterstützen, wenn noch gar nicht so klar ist, in welche Richtung es gehen soll“, weiß der Ausbildungsexperte und verweist auf allein 80 handwerkliche Berufsbilder, die in der Region Trier ausgebildet werden.

„Die Unternehmen in der Region bieten mit ihren verschiedenen Ausbildungsberufen für jeden jungen Menschen einen passenden Start in das Berufsleben. Junge Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, stehen bei unseren Betrieben hoch im Kurs, denn der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern wächst“, weiß auch Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier. Und deshalb sollten sich nicht nur die Jugendlichen den Termin der nächsten Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ am Freitag, 7. Oktober, 14 bis 17 Uhr, im Tagungszentrum der IHK Trier merken, sondern auch alle Betriebe, die in direkten Kontakt mit jungen Leuten kommen wollen. Von heute an gilt die Registrierungsphase für die kommende Messe. Mindestens 40 ausstellende Betriebe bekommen die Möglichkeit zum direkten Kontakt und Gespräch mit den künftigen Lehrlingen. Über unten stehenden Link ist eine Anmeldung als Unternehmen möglich.

Denn für die Netzwerkteilbeteiligten ist nach einem Jahrzehnt Ausbildungsmesse klar. „Jugendliche sollten diese Gelegenheit unbedingt nutzen“, sagt Isabell Juchem und Ulrich Schneider ergänzt: „Wer sich für einen Ausbildungsplatz interessiert, für den ist der Besuch der Ausbildungsmesse am 7. Oktober eine wunderbare Gelegenheit unkompliziert mit Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu kommen.“