Wolfsrudel, Kletterpark und Museen zum Mitmachen : Sechs Ausflugstipps für Familien in der Großregion

Greifvögel hautnah erleben, experimentieren im Dynamikum oder das Wolfsrudel bei der Fütterung beobachten: ein Familienausflug in der Großregion lohnt sich.

Wolfspark Merzig Werner Freund

Das Verhalten der Wölfe in der natürlichen Umgebung Beobachten — in Deutschland nahezu unmöglich. Der Wolfspark Werner Freund in Merzig bietet Besuchern genau das an. Die Wolfrudel können täglich von 9 bis 17 Uhr besucht werden. Das oberste Ziel des Parks ist die Verhaltensforschung der Tiere. Aus diesem Grund ist der Eintritt frei. An jedem ersten Sonntag im Monat findet um 16 Uhr zusätzlich eine kostenlose Führung statt. Für alle, die mit dem Auto anreisen, stehen vor dem Wolfsgehege genügend Parkplätze zur Verfügung. Mit der Bahn ist die Anreise ebenfalls über die Stadtmitte Merzig möglich.