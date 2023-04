Arbeitsmarkt So werden aus Migranten Fachkräfte

Gut 21.500 ausländische Beschäftigte arbeiten in der Region Trier. Den größten Anteil machen EU-Ausländer und Schweizer aus, die Anzahl aus Asylherkunftsländern liegt bei nur 2700. Zwar hat sich die gesamte Zahl gegenüber dem Vorjahr laut der Agentur für Arbeit Trier um zehn Prozent erhöht, dennoch macht ihr Anteil nur knapp zwölf Prozent an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus – das ist die niedrigste Quote in Rheinland-Pfalz.