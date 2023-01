Trier : Gleich zwei Handwerker aus der Region für Videos ausgezeichnet

Trier Zwei junge Talente aus der Region Trier sind mit ihren Videoclips auf Landesebene erfolgreich.

Dabei waren auch zwei Handwerker und Handwerkerinnen aus der Region Trier erfolgreich: Elektromeisterin Annika Goebel aus dem Betrieb Elektrotechnik Stefan Goebel GmbH, Orenhofen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) kam auf den dritten Platz in der Kategorie „Betriebe. Sie hat sich in ihrem Video-Clio mit der „Beleuchtungsumrüstung auf LED“ befasst. Sie teilt sich den dritten Platz mit Fotograf Michael Jordan aus Koblenz mit dem Beitrag „Fotos mit WOW-Effekt“. Der erste Platz in erreichte das Video „Ringrettung“, eingereicht von Goldschmiedemeisterin Melanie Henke aus Mainz. Der Beitrag „Mechanik-Individualisierung“ des Metallblasinstrumentenmachers Sönke Vogelsberg, ebenfalls aus Mainz erreichte Platz zwei.

Zum besten Beitrag in der Kategorie Auszubildende wurde das Video „Bürogestaltung“ gekürt. Eingereicht hatte es Fynn Streit, der im Eifelort Speicher den Beruf Mediengestalter Digital & Print bei der Marcolor GmbH & Co. KG erlernt. Maximilian Pfeifer, Tischlerlehrling in der Schreinerei Nau GmbH, Mainz, setzte „Im Nu festsitzende Holzverbindungen“ in Szene. Dafür wurde er mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Platz eins in der Kategorie Angestellte geht an Patrick Henke aus Mainz für das Video „Kette gerissen?“.