Das sagt Andrea Nahles Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt: Mehr als 3,5 Millionen Fachkräfte müssen zuwandern

Wer Andrea Nahles noch als SPD-Parteichefin kennt, der hat sie als Partei-Kämpferin mit klarer Kante und kämpferischer Attitüde in Erinnerung. Als Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA) vertritt sie ihre Meinung zwar immer noch mit Verve, aber leiser und ausgewogener, wie sie beim Wirtschaftsforum der IHK Trier unter Beweis stellt. Was den Fachkräftemangel angeht, so ist für sie dennoch klar: „Es ist DAS drängende Zukunftsthema.“