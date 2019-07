Bahn : Bohrer beschädigt Ferngasleitung - Bahnstrecke Koblenz-Trier teilweise gesperrt

Bullay (hw) Bahnfahrer zwischen Koblenz und Trier mussten gestern Nachmittag Geduld aufbringen. Bei Bauarbeiten zwischen Bullay und Cochem wurde gegen 10.20 Uhr eine Gasleitung beschädigt. Für die anschließenden Untersuchungen und Sicherungen wird die Strecke voraussichtlich bis heute gesperrt, wie die Polizei mitteilt.

Der Zwischenfall ereignete sich am Mittwochmorgen. Gegen 10.20 Uhr wurde bei Hangsicherungsarbeiten versehentlich eine Gasleitung beschädigt. Die Leitung gehört zu einem etwa 500 Kilometer langen Leitungssystem von der deutsch-holländischen Grenze bei Aachen bis zur schweizerischen Grenze in der Nähe von Rheinfelden und führt an dieser Stelle von der Eifel unter der Mosel hindurch in den Hunsrück. Im Unfallbereich besteht das Leitungssystem aus zwei doppelwandigen Leitungen mit etwa 90 cm Durchmesser und einem Druck bis zu 80 bar.