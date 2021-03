Urlaub : Bald beginnen die Osterferien — doch sind auch Reisen möglich?

Trier Noch immer ist unklar, ob Hotels in Rheinland-Pfalz öffnen dürfen. Eifel Tourismus geht von Saisonstart nicht vor Mai aus. Auch in Nachbarländer kann man nur eingeschränkt reisen.

In Zweieinhalb Wochen beginnen die Osterferien. Doch ob dann auch Urlaub möglich ist, steht noch immer nicht fest. In Deutschland sind bis mindestens 28. März Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen für touristische Übernachtungen geschlossen. Ob diese vor Ostern für Urlauber öffnen, entscheidet sich frühestens am 22. März. Dann beraten Bund und Länder, wie es mit den Corona-Maßnahmen weitergeht. Der Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Gereon Haumann, geht davon aus, dass an Ostern Tourismus in Rheinland-Pfalz möglich ist. In einem Schreiben habe der Dehoga-Landesverband Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) aufgefordert, vor der Wahl am Sonntag bekannt zugeben, dass Hotels für die Osterferien öffnen dürfen. Dreyer hatte das Hoteliers und Gastronomen bei einer Dehoga-Protestveranstaltung in Mainz zugesagt. Nach dem jüngsten Corona-Gipfel vergangene Woche, bei dem es nicht um Öffnungen von Hotels gegangen ist, sagte Dreyer, sie strebe eine klare Perspektive für den Tourismus an Ostern an.

Weniger optimistisch, was Osterurlaub etwa in der Region angeht, ist

Klaus Schäfer, Geschäftsführer Eifel Tourismus GmbH: „Ich gehe nicht davon aus, dass an Ostern Urlaub in der Eifel möglich sein wird. Allenfalls kann es Öffnungen in der Gastronomie geben. Ich rechne damit, dass ab Mai Reisen wieder möglich sind“, sagte er unserer Zeitung.

Bereits im vergangenen Jahr ist wegen des ersten Lockdowns und weltweiter Reiseverbote der Osterurlaub mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Auch im Sommer machten Reisebeschränkungen vielen Urlaubern einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem ist die Lust vieler Deutscher auf Reisen in diesem Jahr groß. Laut einer Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) anlässlich der am Dienstag begonnenen Internationalen Tourismusbörse, die in diesem Jahr nur virtuell stattfindet, plant mehr als die Hälfte der Befragten eine Urlaubsreise, 38 Prozent wissen aber noch nicht wohin.

Zwar gilt trotz Corona kein generelles Reiseverbot. Aber viele Länder auch rund um Deutschland werden vom Robert-Koch-Institut als Risiko- oder Hochrisikogebiete eingestuft, etwa Frankreich, Belgien oder die Niederlande. Wer von dort wieder nach Deutschland einreist, muss zunächst einen negativen Corona-Test vorweisen und er muss hier in Quarantäne. Auch für die Einreise in bei den Deutschen beliebten Urlaubsländern wie etwa Belgien oder den Niederlanden gibt es Einschränkungen. So gilt in Belgien bis 1. April ein Einreiseverbot für touristische Zwecke. Und die Niederlande haben gerade erst den Lockdown mit nächtlichen Ausgangssperren und Schließung der Gastronomie bis Ende März verlängert. Zwar sind Hotels und Ferienwohnungen geöffnet. Aber wer etwa aus Deutschland einreist, muss zunächst bis zu zehn Tage in Quarantäne. Auch ganz Spanien gilt derzeit als Risikogebiet. Trotzdem startet Veranstalter Tui vor den Osterferien erste Flüge nach Mallorca. Reisen zu den übrigen Balearen-Inseln Ibiza, Menorca und Formentera sowie in den Großteil Festland-Spaniens sagte Tui vorerst noch bis Mitte April ab.