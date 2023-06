Telefonaktion Telefonaktion: Zu viele Kilos, und nun?

() Im Jahr 2019 lag die durchschnittliche Übergewichts- und Fettleibigkeitsrate in Deutschland bei rund 60 Prozent. Das ist die aktuellste Zahl, die das Online-Portal Statista in einem Ländervergleich veröffentlicht. Dabei werden nur Erwachsene in den OECD-Ländern gezählt und verglichen. Deutschland belegt demnach einen durchschnittlichen Platz im Ländervergleich. Spitzenreiter sind Mexiko (75 Prozent) und die USA (74 Prozent).