Coronavirus : Ämter greifen kaum auf Kontaktlisten zu

Trier Bislang spielen die Adressangaben beim Restaurantbesuch kaum eine Rolle bei Corona-Nachverfolgung.

Derjenige, der falsche Angaben macht, also der Gast. Noch ist aber unklar, ab wann das Bußgeld in Rheinland-Pfalz fällig wird. Die neue Bußgeldverordnung war bis gestern nicht veröffentlicht.

Diese seien verpflichtet, die Listen auf Plausibilität zu überprüfen, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwochabend in der ARD. Falle einem Wirt ein falscher Eintrag auf, müsse er den Gast auffordern, seinen richtigen Namen einzutragen. Weigere sich dieser, dürfe der Wirt ihn auch aus dem Lokal schmeißen. Zuständig für die Kontrolle seien die Ordnungsämter, sagte Dreyer. Wie diese Kontrollen letztlich erfolgen sollen, ist aber noch unklar.

Aus einigen Gesundheitsämtern der Region wird gemeldet, dass das eher die Ausnahme ist. „Bislang wurde lediglich in einem Fall auf derartige Kontaktdaten zurückgegriffen. Fehlerhafte Angaben wurden dabei nicht festgestellt“, heißt es etwa aus der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Maximal fünf Mal habe man bislang auf Kontaktdaten zurückgegriffen, lautet die Antwort aus dem Kreishaus Trier-Saarburg. Einmal sei dabei ein falscher Name festgestellt worden.

„Je höher die Zahl der sozialen Kontakte in Beruf, Familie und Freizeit, desto aufwendiger ist die Kontaktnachverfolgung“, sagt Manuel Follmann, Sprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Bei größeren Gruppen sei der Ermittlungsaufwand vom Einzelfall abhängig. So könnten die Kontakte in einer Schulklasse einfacher nachvollzogen werden als die Kontakte einer privaten Feier, auf der sich die Gäste möglicherweise noch nicht einmal namentlich kannten. Manchmal dauere es nur ein paar Stunden, bis alle Kontaktpersonen ausfindig gemacht seien, in seltenen Fällen auch mal Tage, sagt Thomas Müller, Sprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg.