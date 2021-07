Mangel nach Hochwasser : Appell zum Blutspenden: Reserven für Notfälle werden knapp

Hochwasser, Urlaubszeit und Pandemie: Mehrere Faktoren führen aktuell zu einem gefährlichen Engpass bei Blutkonserven. Die Bevölkerung wird zum Blutspenden aufgerufen.

Köln (dpa) - Der Mangel an Blutkonserven ist drastisch, der Bedarf aktuell wegen der Versorgung von Opfern der Flutkatastrophe besonders hoch: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben am Dienstag an die Bürger appelliert, schnellstmöglich Blut zu spenden. Der Bestand habe sich aufgrund der Corona-Pandemie und wegen der Urlaubszeit stark verringert. In einigen Regionen Deutschlands würden dringend Blutpräparate benötigt, um die vielen Verletzten versorgen zu können.