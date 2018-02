später lesen Gewaltverbrechen in Petershausen 53-Jähriger soll zwei 40-jährige Frauen ermordet haben FOTO: dpa, sja FOTO: dpa, sja Teilen

In Oberbayern sind zwei Frauen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ein 53-jähriger Tatverdächtiger wurde unter Mordverdacht festgenommen, wie die Polizei in Ingolstadt am Dienstag mitteilte.