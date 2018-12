später lesen Drei Monate auf See 71-jähriger Franzose startet Atlantiküberquerung in Tonne FOTO: AFP / GEORGES GOBET FOTO: AFP / GEORGES GOBET Teilen

Ein 71-jähriger Franzose hat am Mittwoch in einer Art Tonne eine Reise über den Atlantik gestartet. Jean-Jacques Savin stach auf der spanischen Kanaren-Insel El Hierro in See. Ziel ist die Karibik.