später lesen Vor Kältetod bewahrt 86-Jähriger liegt bei eisiger Kälte nachts im Blumenbeet Teilen

Twittern

Teilen



Einen nur leicht bekleideten 86-Jährigen hat ein Polizist in Schwäbisch Gmünd vermutlich vor dem Kältetod bewahrt. Der unterkühlte Mann hatte am Dienstagmorgen bei zweistelligen Minusgraden in der Dunkelheit in einem Blumenbeet vor seinem Haus gelegen.