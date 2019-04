Am 27. Juni sollen Unternehmen ihren Beschäftigten erlauben, mit dem Hund zur Arbeit zu kommen. Der jährlich stattfindende Aktionstag des Deutschen Tierschutzbundes wirbt für mehr Akzeptanz von Hunden am Arbeitsplatz.

Der Deutsche Tierschutzbund hat für den 27. Juni wieder zum Aktionstag „Kollege Hund“ aufgerufen. An diesem Tag sollen Unternehmen ihren Beschäftigten erlauben, ihren Hund mit zur Arbeit zu bringen, wie die Organisation am Dienstag in Bonn mitteilte. Der jährlich stattfindende Schnuppertag soll für mehr Akzeptanz von Hunden am Arbeitsplatz werben.

Der Aktionstag findet den Angaben zufolge zum zwölften Mal statt. In den letzten Jahren hätten sich jeweils rund 1.000 Arbeitgeber beteiligt, hieß es. Voraussetzung für die Mitnahme eines Hundes zum Arbeitsplatz sei das Einverständnis von Chefs und Kollegen. Für die Vierbeiner müsse mit Rückzugsmöglichkeiten, Decke, Napf und Spielzeug gesorgt sein.

In manchen der Unternehmen habe der Aktionstag so viel Anklang gefunden, dass die vierbeinigen Kollegen dauerhaft mit ins Büro kommen dürfen, erklärte Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder. „Diese Entwicklung stellt eine große Chance dar für die vielen Hunde, die in den Tierheimen auf ein neues, liebevolles Zuhause warten.“ Viele Menschen scheuten wegen ihrer Berufstätigkeit davor, ein Tier bei sich aufzunehmen.

(epd/lhen)