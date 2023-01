Einkaufen im Supermarkt : Schnelleres Einkaufen für Aldi Süd-Kunden: Das ändert jetzt sich an den Kassen des Discounters

Selbstbedienungskassen sind ein Teil des neuen Kassenkonzepts bei Aldi-Süd. Damit soll es vor allem in bestimmten Filialen schneller gehen. Foto: ALDI SÜD

Trier Schneller und effizienter: Aldi Süd hat neue Kassensysteme getestet. Mit Erfolg: Schon bald gibt es neue Kassen in den Filialen. Was sich für Aldi Süd-Kunden ändert.

Bei Aldi an der Kasse geht es flott. Wer dort Kunde ist, weiß das. Trotzdem bilden sich zu Stoßzeiten auch manchmal Schlangen an den Kassen. Aldi Süd will nun Abhilfe schaffen: Der Discounter führt neue Kassen ein.

In 30 Filialen hat Aldi-Süd das neue Konzept getestet: Doppelkassen sollen es nun bald in allen Aldi Süd Filialen geben. Jede Doppelkasse kann zwei Kunden gleichzeitig betreuen. Trotzdem soll den Kunden an den Doppelkassen mehr Zeit zum Einpacken der Waren bleiben.

Neue Kassen bei Aldi Süd: Zwei Kunden sollen gleichzeitig bezahlen

Funktionieren soll das so: Doppelkassen sind länger, und haben einen doppelten Warenschacht – also ein „Becken“, in das die gescannten Waren hineingeschoben werden. Ein Trenner im Warenschacht stellt sicher, dass die Waren der beiden Kunden separat bleiben. Jede Doppelkasse hat außerdem zwei EC-Terminals und zwei Bon-Drucker. Während also ein Kunde bereits seinen Einkauf bezahlt, kann das Personal an der Kasse bereits anfangen, den nächsten Einkauf zu scannen und in den separaten Warenschacht zu schieben. Kunden an den Doppelkassen soll so mehr Zeit bleiben, um ihre Waren einzupacken. Es ist vergleichbar mit Kassensystem, die es in anderen Supermarkt-Ketten und Drogerien gibt, wo ebenfalls ein Trenner die Waren von zwei Kunden separiert, wo aber meistens nur ein EC-Lesegerät steht, und auch nur jeweils ein Kunde bezahlen kann.

Außerdem soll es in Aldi Süd-Filialen demnächst Self-Checkout-Kassen geben – also Kassen, an denen Kunden ihre Ware selbst scannen und bezahlen können. Die soll es vor allem in Filialen in Innenstädten geben. Denn im Umkreis von etwa Schulen oder Bürogebäuden würden häufig kleinere Einkäufe gemacht, die sich am schnellsten an einer Selbstbedienungskasse bezahlen ließen, heißt es von Seiten des Unternehmens. Allerdings kommen diese Kassen nicht in jede Filiale. Schon im ersten Quartal 2023 sollen die ersten Filialen die neuen Kassensysteme bekommen.