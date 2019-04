später lesen Oberlandesgericht in München Amal Clooney tritt in Prozess gegen Islamistin als Anwältin auf FOTO: dpa / Bebeto Matthews FOTO: dpa / Bebeto Matthews Teilen

Menschenrechtsanwältin Amal Clooney ist eine Anwältin der Nebenklage in einem Terrorprozess, der am Dienstag am Oberlandesgericht in München beginnt. Ob sie selbst vor Gericht erscheint, ist noch unklar.