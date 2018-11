Niederländische Polizei findet 350.000 Euro in Waschmaschine

Kurioser Fall von Geldwäsche: Die Amsterdamer Polizei hat in einer Wohnung 350.000 Euro in einer Waschmaschine entdeckt.

Wie die niederländische Polizei am Donnerstag mitteilte, überprüften ihre Beamten am Montag in einer Unterkunft in Amsterdam, ob dort nicht gemeldete Bewohner leben. Dabei fanden sie 350.000 Euro in einer Waschmaschine. Ein Foto auf der Webseite der Polizei zeigt einen Blick in die Trommel. Darauf zu sehen: bündelweise 20- und 50-Euro-Scheine.

Ein 24-jähriger Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit. Ihm wird mutmaßliche Geldwäscherei vorgeworfen. Auch eine Waffe und mehrere Telefone seien beschlagnahmt worden.

(wer/dpa)