Erneut wurde Frankreich von einem Terrorangriff erschüttert. In Straßburg hat ein Mann am Dienstagabend nahe des Weihnachtsmarktes drei Menschen getötet und viele verletzt. Er ist auf der Flucht, der Großeinsatz dauert an. Alle Infos dazu in unserem Liveblog.