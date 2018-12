später lesen Hinweise auf mögliche Ausspähversuche Flughäfen im Südwesten verschärfen Sicherheitsvorkehrungen FOTO: dpa / Sven Kohls FOTO: dpa / Sven Kohls Teilen

Mehrere Personen sollen am Stuttgarter Airport versucht haben, Arbeitsabläufe auszuspähen. Am Donnerstag kommt es daher an mehreren Flughäfen in Baden-Württemberg zu verstärkten Kontrollen. Die Polizei spricht von einer reinen Vorsichtsmaßnahme.