Qualm im Cockpit - Flieger nach Frankfurt muss umdrehen

In einer Maschine von Austrian Airlines nach Frankfurt ist kurz nach dem Start in Wien beißender Qualm im Cockpit ausgetreten. Die Besatzung musste umkehren, die Ursache ist bereits gefunden.

Die Fluggesellschaft bestätigte am Dienstag einen Bericht des Online-Portals "Aviation Herald", wonach der Airbus A321 am Sonntag rund 15 Minuten nach dem Start kehrtmachte und sicher wieder in Wien landete.

An Bord der Maschine befanden sich 161 Passagiere sowie sechs Crew-Mitglieder. Der Qualm im Cockpit war so stark, dass die Besatzung Sauerstoffmasken aufsetzen musste. Nach Angaben der Fluggesellschaft wurde er durch ein nicht entferntes Reinigungsmittel für die Turbinen ausgelöst.

Die Besatzungsmitglieder wurden nach der Landung in Wien zu einer Routineuntersuchung ins Krankenhaus gebracht; die Passagiere blieben unverletzt.

(lukra/AFP)