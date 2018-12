später lesen Tag nach Bahn-Warnstreik Weiter Zugausfälle und Verspätungen im Fernverkehr FOTO: dpa / Matthias Balk FOTO: dpa / Matthias Balk Teilen

Twittern

Teilen



Am Montag legte der Bahnstreik der Gewerkschaft EVG Deutschland am Morgen lahm. Auch am Dienstag sind die Auswirkungen noch zu spüren.