Eine Passantin hat in Berlin einen Brandanschlag auf einen schlafenden Obdachlosen verhindert. Die 31-Jährige sei eingeschritten, als zwei Männer am Samstagmorgen im Bezirk Mitte versucht hätten, mit einem Feuerzeug die Decke des Obdachlosen anzuzünden, teilte die Polizei am Samstag in Berlin mit.

Die beiden Männer, von denen einer bei der Staatsanwaltschaft als Intensivtäter geführt werde, seien zunächst in einen nahe gelegenen S-Bahnhof geflüchtet und dann dort festgenommen worden. Der 38-jährige Obdachlose sei unverletzt geblieben.

Die 21 und 28 Jahre alten mutmaßlichen Täter seien der Kriminalpolizei übergeben worden.



(lukra/epd)