später lesen Explosion an Polizeischule Neun Tote durch Autobombe in Kolumbiens Hauptstadt FOTO: dpa / --- FOTO: dpa / --- Teilen

Twittern

Teilen



Die Friedensbemühungen in Kolumbien sind in den vergangen Jahren stetig vorangeschritten. Doch die ELN verübte in jüngster Zeit Angriffe auf die Polizei. Steckt sie hinter der Explosion der Autobombe in Bogotá?