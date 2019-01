später lesen Serientat Bombendrohungen in mehreren Städten - Landgerichte geräumt FOTO: dpa / WichmannTV FOTO: dpa / WichmannTV Teilen

Nach einer Serie von Bombendrohungen sind am Freitagvormittag Landgerichte in mehreren Städten Deutschlands geräumt worden. In allen Fällen sei die Drohung per E-Mail eingegangen, bestätigte die Polizei.