Schreckliche Szenen aus Brasilien. In einem Slum in der Millionenstadt Manaus hat ein Großfeuer zahlreiche Stelzenhäuser aus Holz vernichtet. Die Menschen mussten sich in Sicherheit bringen.