Polizei räumt Einkaufszentrum wegen Bombendrohung

Die Polizei hat ein Einkaufszentrum in Bremen teilweise wegen einer Bombendrohung geräumt. Die Einsatzkräfte konnten einen Verdächtigen überwältigen und festnehmen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

In Bremen ist am Donnerstag ein Mann nach einer Bombendrohung in einem Supermarkt festgenommen worden. Der Verdächtige habe mit einer Explosion gedroht, sei geflüchtet und habe dabei einen Rucksack in dem Geschäft zurückgelassen, teilte die Polizei in der Hansestadt mit.

Beamte hätten den Mann überwältigt. In seinem Rucksack habe sich allerdings kein Sprengstoff befunden.

Entschärfer der Polizei untersuchten den Behälter. Er habe keine Bombe oder sonstigen gefährlichen Gegenstände enthalten, erklärten die Beamten. Die Behauptungen des Verdächtigen seien falsch gewesen. Die Ermittlungen zu dem Mann dauerten derzeit noch an.

Der Vorfall ereignete sich demnach in einem Supermarkt in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Huchting. Eine Mitarbeitern rief die Polizei, nachdem der Mann damit gedroht hatte, eine Bombe zu zünden. Das Geschäft wurde von den Beamten geräumt, die Umgebung samt Zufahrtsstraßen zum Einkaufszentrum weiträumig abgesperrt.

(felt)