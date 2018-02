später lesen Kurz nach Suchaufruf Bruder von "Sex and the City"-Star Kim Cattrall ist tot FOTO: afp FOTO: afp Teilen

Die "Sex and the City"-Schauspielerin Kim Cattrall trauert um ihren Bruder: Kurz nachdem sie per Instagram die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten hatte, ihren seit Tagen vermissten Bruder zu finden, hat sie am Sonntag den Tod des 55-Jährigen bekannt gegeben.