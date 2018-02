später lesen Nach Zusammenbruch von Soldaten Bundeswehr ermittelt erneut in Pfullendorfer Skandal-Kaserne Teilen

Marschieren bis zur absoluten Erschöpfung: Bei der Ausbildung in Pfullendorf sind junge Soldaten offenbar überfordert worden. Nun ermittelt die Bundeswehr erneut in der skandalumwitterten Kaserne. Diese war Anfang 2017 bereits wegen angeblicher sexuell-sadistischer Praktiken in die Schlagzeilen geraten.