Mit seiner aktuellen Werbekampagne holt der Fastfood-Riese Burger King derzeit in Schweden zum Seitenhieb gegen McDonald's aus. Nach dem verlorenen Rechtsstreit um die Namensrechte an ihrem Kult-Burger, wirbt Burger King nun in einem Video für den „Nicht Big Mac“.