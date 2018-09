Ein Tatverdächtiger von Chemnitz kommt laut Anwalt frei

Rund drei Wochen nach der Tötung eines Mannes in Chemnitz soll einer der beiden festgenommenen Tatverdächtigen nach Angaben seines Anwalts aus der Untersuchungshaft entlassen werden.

Ein wegen der Tötung eines Deutschen in Chemnitz vor etwa drei Wochen festgenommener 22-jähriger Asylbewerber kommt aus der Untersuchungshaft frei. Dies teilte sein Rechtsanwalt Ulrich Dost-Roxin am Dienstag im Internet mit. Die Aufhebung des Haftbefehls sei überfällig gewesen. Sein Mandant Yousif A. habe „ohne jeden Tatverdacht“ mehr als drei Wochen in Untersuchungshaft verbringen müssen. Eine Bestätigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft gab es zunächst nicht. Zuerst hatten NDR und „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.

A. soll aus dem Irak stammen. Allerdings hat das Bundesinnenministerium Zweifel an der Identität geäußert. Daneben befindet sich auch ein zweiter Asylbewerber in Untersuchungshaft, der aus Syrien stammen soll. Nach einem dritten Tatverdächtigen, einem Iraker, wird gefahndet.

Das Chemnitzer Amtsgericht entschied am Dienstag auch über den Haftprüfungsantrag eines zweiten inhaftierten Tatverdächtigen. Über den Ausgang der Haftprüfung wurde zunächst nichts bekannt. Beide Männer hatten Medienberichten zufolge eine Tatbeteiligung bestritten.

Nach der Tötung des Deutschen am 26. August war es in der Chemnitz zu Demonstrationen und Aufmärschen rechter Gruppen gekommen.

(mba/AFP/rtr/dpa)