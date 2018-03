später lesen Verkauf in Japan geplant Coca-Cola will erstmals alkoholisches Getränk auf den Markt bringen FOTO: ap FOTO: ap Teilen

Der US-Getränkeriese Coca-Cola will erstmals in seiner 125-jährigen Geschichte ein alkoholisches Getränk auf den Markt bringen. Zunächst allerdings nicht in Deutschland.