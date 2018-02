Demenzkranke verwechselt Kaffee mit Putzmittel - Ehemann stirbt

Unglück in Spanien

Tödlicher Irrtum: Eine demenzkranke Seniorin hat in Spanien ihrem Ehemann versehentlich eine Tasse mit Reinigungsmittel zu trinken geben.

Der 87-jährige Mann sei daran gestorben, teilte die Nationalpolizei am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Madrid. Die Frau habe am Montag im Madrider Stadtteil Usera offenbar gedacht, sie setze ihrem Mann Kaffee vor. Er sei noch im Krankenhaus behandelt worden, einen Tag später aber gestorben.

Die Polizei nahm die 82-Jährige nicht fest, weil sie krank sei und nicht in böser Absicht gehandelt habe, teilten die Ermittler weiter mit.

(wer)