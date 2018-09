Deniz Yücel erhält Medienpreis M100

Dem deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel wird der M100 Media Award verliehen.

Die Jury will damit die "mutige und unbestechliche Arbeit" des "Welt"-Korrespondenten würdigen und zugleich an alle in der Türkei inhaftierten Journalisten erinnern. FDP-Chef Christian Lindner sowie Deutsche-Welle-Chefredakteurin Ines Pohl sollen bei der Preisverleihung in Potsdam Reden halten.

Der Preis wird jährlich an Menschen vergeben, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen. Yücel wurde Mitte Februar nach einem Jahr in türkischer Untersuchungshaft freigelassen und kehrte nach Deutschland zurück. Die türkische Justiz wirft ihm wegen seiner Artikel "Volksverhetzung" und "Terrorpropaganda" vor. Die Bundesregierung sieht die Vorwürfe als politisch motiviert an

(ham/AFP)