Deutscher muss wegen Menschenhandels acht Jahre in Haft

Ein deutscher Staatsbürger ist in der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) wegen Menschenhandels in zweiter Instanz zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Er habe 2015 versucht, einen vier Tage alten Säugling außer Landes zu bringen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Lwiw mit. Den Grenzbeamten war der angebliche Vater des Neugeborenen am Übergang Krakowez aufgefallen, da er vorher noch nie in der Ukraine war. Das Kind hatte er von der ukrainischen Mutter einschließlich gefälschter Geburtsurkunde erworben. Diese erhielt ebenfalls eine Haftstrafe von acht Jahren. Die Organisatorin des Handels wurde zu neun Jahren Haft verurteilt.

(felt)