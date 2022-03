Spitzengastronomie : Neuer Guide Michelin kommt heute – Wie viele Sterne leuchten über der Region?

Einer der besten im Land: Deutschlands jüngster Drei-Sterne-Koch kocht in der Eifel im Waldhotel Sonnora. Foto: Christian Moeris Foto: TV/Christian Moeris

Region Köche und Feinschmecker blicken am heutigen Mittwoch gespannt auf die Veröffentlichung der neuen Ausgabe des Restaurantführers Guide Michelin. Auch einige Köche aus der Region sind im Rennen um die begehrte Auszeichnung dabei.

Wer gewinnt, wer verliert Sterne? In den Gourmetküchen Deutschlands steigt die Nervosität, denn an diesem Mittwoch (9. März) werden die Michelin-Sterne bekanntgegeben. Nachdem die Verleihung coronabedingt zwei Jahre in Folge ausschließlich digital veranstaltet wurde, findet sie nun wieder live statt – wenn auch im kleinsten Kreis.

Der Gewinnerkreis, der bisher aus sehr wenigen Köchinnen und sehr vielen Köchen besteht, wird in der Handelskammer Hamburg ausgezeichnet. Interessierte Feinschmecker können die Veranstaltung via Livestream im Internet verfolgen.

„Die deutschen Restaurants stellen sich nun seit knapp zwei Jahren der Herausforderung der Pandemie mit beeindruckendem Einsatz, der unseren größten Respekt und Anerkennung verdient“, sagte Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide Michelin. Es sei ein besonders Anliegen, genau dieser Leistung gerecht zu werden. „Daher haben unsere Inspektoren auch in diesem Jahr eine sorgfältig recherchierte Auswahl an Restaurants zusammengestellt, deren gastronomisches Können sie sehr beeindruckte.“

Wer hat Chancen auf einen Stern im Guide Michelin

Aber welches Top-Restaurant bekommt nun die begehrte Auszeichnung, wer verliert sie? Darüber herrscht bei Michelin noch (wie immer) absolutes Stillschweigen. Thomas Schanz aus dem Moselort Piesport (Kreis Bernkastel-Wittlich) werden Chancen auf seinen dritten Stern angerechnet, den sein nur wenige Kilometer entfernt kochender Kollege Clemens Rambichler aus dem Waldhotel Sonnora in Dreis als jüngster Drei-Sterne-Koch Deutschlands bereits hat. Beide haben übrigens den gleichen Lehrmeister und waren lange Zeit Sous Chef bei Kochlegende Helmut Thieltges im Sonnora.

Im vergangenen Jahr listete der Restaurantführer insgesamt 310 Sterne-Restaurants auf, darunter ein neues Drei-Sterne-Restaurant, drei neue Zwei-Sterne-Restaurants und 25 neue Restaurants mit einem Stern.

Unter den zehn Drei-Sterne-Restaurants in Deutschland handelte es sich bei dem „Neuling“ eigentlich um ein Comeback: Das Restaurant „temporaire – Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn. Denn 2020 war die ursprüngliche mit drei Sternen ausgezeichneten Schwarzwaldstube bei einem Brand zerstört worden. Die drei Restaurants, die vergangenes Jahr einen zweiten Stern ergattern konnten, waren das Esplanade in Saarbrücken sowie das Goldberg in Fellbach sowie das Ösch Noir in Donaueschingen (beide Baden-Württemberg).

Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine zunehmend größere Rolle. So waren im Guide des Jahres 2021 bereits 53 Restaurants mit einem grünen Stern ausgezeichnet – 2020 waren es lediglich 18.

Michelin kündigte zudem an, in diesem Jahr zwei Sonderpreise einzuführen. Und zwar den New Opening Award für die besten Neueröffnungen und den Chef Mentor Award, mit dem ein besonderes Engagement für den Nachwuchs gewürdigt werden soll.

Guide Michelin: Sterne-Köche in der Region

Im vergangenen Jahr erlebt die Region im Guide Michelin einen kleinen Paukenschlag: Das Trierer Gourmetrestaurant Becker’s büßte einen Stern ein und hatte seitdem statt zwei einen Stern.

Die anderen Sterne­-Restaurants in der Region blieiben unverändert auf der Liste. Schanz Restaurant in Piesport behielt seine beiden Sterne, Rüssel‘s Landhaus in Naurath (Wald), das Wein- und Tafelhaus in Trittenheim und das Le temple in Neuhütten (alle Landkreis Trier-Saarburg) sowie Kucher‘s Gourmet in Darscheid (Landkreis Vulkaneifel) verteidigen jeweils ihren einen Stern.