Diebe rauben fünf Millionen Dollar aus Lufthansa-Maschine

Es klingt wie das Szenario eines Kinofilms: Bei einem Raub in Brasilien haben Diebe fünf Millionen Dollar in Bar aus einem Flugzeug gestohlen. Das Geld an Bord einer Lufthansa-Maschine sollte in die Schweiz gebracht werden.