Diese Bilder sind für den World Press Photo Award nominiert

Eine Jury wählt wieder das beste Foto des Jahres. Nominiert wurden Bilder, die den Betrachter beeindrucken, manchmal aber auch verstören und schockieren. Wir zeigen eine Auswahl.

Die Jury des Wettbewerbs World Press Photo Award 2018 hat am Mittwoch erstmals eine Shortlist der Nominierten veröffentlicht. Fünf Fotografen werden zu den Favoriten für die renommierte Auszeichnung "Welt-Pressefoto des Jahres" gezählt. Der Sieger des Preises soll am 12. April in Amsterdam bekannt gegeben werden. Der Award ist mit 10.000 Euro dotiert.

Die Favoriten für den World Press Photo Award 2018

Ivor Prickett (Irland) mit zwei Bildern zur Schlacht um Mossul im Irak,



Patrick Brown (Australien) für ein Foto zur Rohingya-Krise in Myanmar und Bangladesch,



Adam Ferguson (Australien) für ein Bild von der Terrormiliz Boko Haram,



Toby Melville (Großbritannien) mit Fotos vom Anschlag in London,



Ronaldo Schemidt (Venezuela) mit einem Bild zur Krise in Venezuela.



Insgesamt nominierte die Jury 42 Fotografen aus 22 Ländern für Auszeichnungen in acht Kategorien. Darunter sind auch die beiden Deutschen Jesco Denzel und Thomas P. Peschak. An dem Wettbewerb hatten sich 4548 Fotografen aus 125 Ländern beteiligt.

(wer)