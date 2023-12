Nach Tod von Michael Gambon Dumbledore, Hagrid, Snape und Co: Zehn „Harry Potter“-Darsteller, die bereits verstorben sind

Michael Gambon verstarb am Donnerstag, dem 28. September, im Alter von 82 Jahren an einer Lungenentzündung, wie die Familie des Darstellers bekannt gab. Viele werden sich vor allem an seine Verkörperung des Schulleiters und Zauberers Albus Dumbledore erinnern. Diese Rolle spielte der Schauspieler in allen Verfilmungen der „Harry Potter“-Bücherreihe von J. K. Rowling, angefangen mit dem dritten Teil „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“.