Streit um Diesel-Fahrverbote Erstmals ist ein Vergleich mit der Umwelthilfe möglich FOTO: dpa / Silas Stein FOTO: dpa / Silas Stein

Zumindest in Hessen sieht es so aus, als ob Fahrverbote für Diesel noch abgewendet werden können: Denn erstmals ist ein Vergleich mit der Umwelthilfe in greifbare Nähe gerückt.