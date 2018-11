Eifeler ist neuer Quiz-Champion

Ein Bitburger Abi-Jahrgang, zwei Quiz-Champions. Günter Hinkes hat bei der ZDF-Show 100.000 Euro gewonnen. Von Rolf Seydewitz

Er kam, überzeugte mit seinem Wissen und holte sich den Titel: Der aus dem Eifelort Menningen stammende Günter Hinkes ist neuer ZDF-Quiz-Champion. Der 54-jährige Bibliothekar setzte sich am Samstag in der von Johannes B. Kerner moderierten Show souverän gegen Mitbewerber und Promis durch und ist jetzt um 100 000 Euro reicher. Kuriosität am Rande: Auch Hinkes’ Bitburger Abi-Kollege Günther Thömmes hat den Titel in diesem Jahr schon gewonnen. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet“, meinte der zweifache Vater nach der Sendung. Mit dem Geld will sich Günter Hinkes einen Traum erfüllen „und irgendwann mal nach Neuseeland fahren“.

⇥Foto: ZDF/Max Kohr