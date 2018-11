später lesen Einreise beschränkt Russen zwischen 16 und 60 Jahren dürfen nicht mehr in die Ukraine FOTO: AP / Evgeniy Maloletka FOTO: AP / Evgeniy Maloletka Teilen

Die Ukraine beschränkt die Einreise für Russen, betroffen sind vor allem erwachsene Männer. In den an Russland grenzenden Regionen des Landes sowie an den Küsten gilt seit Mittwoch ein 30-tägiges Kriegsrecht.