Erinnerungen : 100-jähriger Rekord-Spendsammler schreibt Autobiografie

London Seinen Namen kennt man inzwischen nicht nur im Vereinigten Königreich: Tom Moore hat mit seinem Rollator einen Spendenlauf gestartet und dabei umgerechnet rund 36 Millionen Euro gesammelt. Jetzt hat er ein Buch geschrieben.

Der britische Weltkriegsveteran und Rekord-Spendensammler Tom Moore (100) hat eine Autobiografie geschrieben. Alle, die das Buch etwa schwierig finden, könnten es zu Weihnachten an Menschen weiter verschenken, die sie nicht mögen, scherzte der Senior am Donnerstag zur Veröffentlichung.

Das Buch mit dem Titel „Tomorrow Will Be A Good Day“ (etwa: Morgen wird ein guter Tag sein) enthalte so alte Erinnerungen, „dass die Leute wohl gar nicht wissen, worüber ich überhaupt rede“.