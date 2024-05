Musikshow 15-jähriger Jakob gewinnt bei „The Voice Kids“

Der 15-jährige Jakob aus dem hessischen Limburg an der Lahn hat die Castingshow „The Voice Kids“ gewonnen. Den Sieg im Finale der mittlerweile zwölften Staffel der Sendung holte sich der Teenager am Freitagabend mit einer Darbietung des Evergreens „The Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel.