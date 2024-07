Kult-Komödie 25 Jahre „American Pie“: Kann man den heute noch gucken?

Erinnerungswürdig ist das, weil man supererfolgreichen Filmen, die sich an ein Publikum wenden, das gerade dabei ist, erwachsen zu werden, doch einen gewissen Einfluss auf eben jenes Erwachsenwerden zusprechen kann. Und weil man sich als jemand, der damals dabei war, heute fragt: Wie konnte ich das so witzig finden? Und wie viel von „American Pie“ steckt noch in mir? Der ungebrochene Fan ergänzt an dieser Stelle: „Hihi - steckt!“