Adele feiert 30. Geburtstag mit "Titanic"-Party

Am Samstag feierte Superstar Adele ihren 30. Geburtstag. Für ihre Party wählte sie ein besonderes Motto: Alle Gäste erschienen in Outfits aus dem Film "Titanic". Und so wurde aus der Sängerin eine täuschend echte Kate Winslet.